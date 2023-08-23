Komisi II DPR Tinjau Pembangunan IKN, Optimis Bisa Gelar Upacara 17 Agustus 2024

JAKARTA – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa 22 Agustus 2023.

Kunjungan tersebur bertujuan untuk meninjau pembangunan IKN terkait penyusunan RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Kunjungan kami hari ini dilakukan karena sebelum masuk ke penyusunan rancangan UU No. 3 Tahun 2022, kami ingin melihat secara langsung seperti apa progres pembangunan IKN sampai saat ini,” ujar Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam keterangannya yang diterima, Rabu (23/3/2023).

Setelah mengunjungi beberapa titik lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Titik Nol Nusantara, Menara Pandang Sumbu Kebangsaan Barat, Hunian Pekerja Konstruksi, Istana Negara, Rumah Tapak Menteri, dan Bendungan Sepaku Semoi, Doli mengaku terkejut dengan progres pembangunan yang ada.

“Saya terkejut karena 11 bulan yang lalu saya datang kesini (IKN) hanya bisa sampai Titik Nol. Lalu hanya dalam kurun waktu yang singkat itu, progres yang terjadi begitu cepat dan sekarang sudah mulai terlihat bentuknya,” imbuhnya.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk mewujudkan perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.

“Kami selalu berusaha sebaik mungkin agar dapat menjalankan amanah untuk mewujudkan IKN dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Doli mengatakan bahwa ia merasa optimis pembangunan IKN bisa selesai tepat waktu dan upacara 17 Agustus tahun depan dapat dilaksanakan di IKN sesuai rencana.