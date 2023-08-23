Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Makan Siang dengan Presiden Tanzania, Ini Foto-fotonya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:35 WIB
Momen Jokowi Makan Siang dengan Presiden Tanzania, Ini Foto-fotonya
Presiden Jokowi makan siang nersama Presiden Tanzania (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima jamuan santap siang kenegaraan yang digelar oleh Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Dar Es Salaam State House, Dar Es Salaam, Selasa 22 Agustus 2023.

Jamuan santap siang tersebut menutup rangkaian penyambutan kenegaraan Presiden Jokowi ke Tanzania.

Jokowi makan siang bersama Presiden Tanzania (Foto : biro Pers Stpres)

Dalam sambutannya saat jamuan santap siang, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa berkunjung ke Tanzania seperti berkunjung ke kerabat dekat. Menurutnya, Indonesia dan Tanzania memiliki persamaan identitas.

"Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan di Tanzania ada Uhuru na Umoja," ujar Jokowi.

Jokowi makan siang bersama Presiden Tanzania (Foto : biro Pers Stpres)

Dengan filosofi tersebut, kata Presiden, Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman. Menurutnya, filosofi tersebut adalah modal besar bagi penguatan kemitraan kedua negara.

"Filosofi ini merupakan modal besar untuk makin memperkuat kemitraan kita," kata Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement