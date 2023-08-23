Momen Jokowi Makan Siang dengan Presiden Tanzania, Ini Foto-fotonya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima jamuan santap siang kenegaraan yang digelar oleh Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Dar Es Salaam State House, Dar Es Salaam, Selasa 22 Agustus 2023.

Jamuan santap siang tersebut menutup rangkaian penyambutan kenegaraan Presiden Jokowi ke Tanzania.

Dalam sambutannya saat jamuan santap siang, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa berkunjung ke Tanzania seperti berkunjung ke kerabat dekat. Menurutnya, Indonesia dan Tanzania memiliki persamaan identitas.

"Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan di Tanzania ada Uhuru na Umoja," ujar Jokowi.

Dengan filosofi tersebut, kata Presiden, Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman. Menurutnya, filosofi tersebut adalah modal besar bagi penguatan kemitraan kedua negara.

"Filosofi ini merupakan modal besar untuk makin memperkuat kemitraan kita," kata Presiden.