Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perbedaan Negarakretagama dan Pararaton, Dua Naskah Kuno Referensi Sejarah Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:00 WIB
Perbedaan Negarakretagama dan Pararaton, Dua Naskah Kuno Referensi Sejarah Majapahit
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua naskah kuno Kakawin Negarakretagama dan Pararaton menjadi sumber sejarah penting mengetahui kehidupan di masa Kerajaan Majapahit. Dari dua naskah ini kehidupan sehari-hari kerajaan bisa ditelusuri. Naskah kuno Kakawin Negarakretagama misalnya ditulis oleh Mpu Prapanca, sedangkan Pararaton masih belum diketahui penulisnya.

Kedua kitab kuno ini kerap digunakan sumber utama sejarah menggambarkan Kerajaan Singasari hingga Majapahit. Namun bila ditelusuri ada perbedaan - perbedaan, kendati menggambarkan masa kerajaan yang sama.

Mpu Prapanca misalnya di Negarakretagama atau sebutan lainnya Desawarnana menguraikan kehidupan tentang desa-desa dan masyarakatnya. Tempat-tempat yang dipandang penting untuk diketahui, dan adat-istiadat yang berhubungan dengan kehidupan di lingkungan keraton.

Prof. Slamet Muljana pada bukunya "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit", uraian yang demikian tidak akan diapati dalam buku Pararaton yang maksudnya mencatat peristiwa sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit. Jika dapat dijumpai satu-dua perkara yang sama, maka dalam buku Pararaton hal tersebut hanya disinggung saja.

Sebagai contoh ialah pesta craddha (srada) dan Bubat di masa Kerajaan Majapahit. Mengenai pesta srada, Nagarakretagama memberikan uraian yang panjang lebar sehingga dapat mengetahui bagaimana pesta itu dirayakan. Dalam Pararaton, peristiwa tersebut hanya disebut saja, tetapi tidak menjelaskan secara rinci.

Mengenai Perang Bubat, Nagarakretagama memberikan uraian lengkap seperti terdapat dalam pupuh 86 dan 87, tetapi tidak menyebut peristiwa Bubat yang bertalian dengan politik kerajaan, yakni perang di Bubat antara tentara Sunda dan Majapahit. Tetapi di Negarakretagama sama sekali pertalian politik itu tidak disinggung. Justru adanya peristiwa sejarah di Bubat dikenal dari Pararaton dan Kidung Sundayana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333/hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075/kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement