Panglima TNI Pastikan Pasokan Logistik Pasukan Sampai Tepat Waktu dan Sasaran

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Laksamana Yudo Margono di sela-sela olahraga bersama dengan personel Babek TNI dalam rangka silahturahmi sekaligus mengecek gudang perbekalan dan meninjau Embung Babek TNI sebagai pengendali banjir dan sumber air untuk masyarakat sekitar di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 22 Agustus 2023.

Yudo Margono mengatakan bahwa satuan perbekalan harus bangga bahwa dengan adanya prajurit perbekalan, hubungan operasi dapat terlaksana dengan baik. Kata dia, peperangan tanpa perbekalan tidak mungkin dimenangkan.

“Sehingga kalian harus bangga bahwa kalian juga ikut melakukan suksesnya operasi maupun latihan TNI,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perbekalan TNI bisa menentukan keberlanjutan maupun kesiapsiagaan operasional prajurit. Semakin cepat distribusi baik kebutuhan, ini akan lebih baik. Kecepatan distribusi juga menentukan dalam suatu operasi.

“Memanfaatkan sarana dan prasana yang ada, di Angkatan Darat ada Kodam, di Angkatan Laut ada Kolinlamil dan Angkatan Udara ada Koopsau. Alutsista yang ada harus digunakan oleh TNI,” ucap Panglima TNI.