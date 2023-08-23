Momen Presiden Kenya Tertawa dengan Jokowi Bahas Kunjungan ke Indonesia

JAKARTA - Momen unik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lepas landas menuju Republik Persatuan Tanzania, pada Senin, 21 Agustus 2023.

Saat di bandara Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta Nairobi, Presiden Republik Kenya William Ruto yang mendampingi Presiden Jokowi nampak tertawa akrab dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan momen tertawa dan keakraban Presiden Jokowi dengan Presiden Kenya. Bey mengatakan bahwa awalnya Presiden Jokowi mengajak Presiden Kenya untuk berkunjung ke Indonesia.

"Di bandara tersebut, Presiden Kenya William Ruto turut melepas keberangkatan Bapak Presiden dan delegasi. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Presiden mengundang Presiden Kenya untuk berkunjung ke Indonesia," kata Bey dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Presiden Jokowi, kata Bey, meminta Presiden Kenya untuk tidak hanya berkunjung selama satu atau dua hari saja. Sebab, lanjut Bey, Presiden Jokowi ingin menunjukkan hilirisasi industri yang sedang dikerjakan di Indonesia.

"Namun Bapak Presiden meminta agar Presiden Kenya tinggal di Indonesia tidak hanya 1-2 hari, karena beliau akan diajak untuk melihat hilirisasi industri yang sedang dikerjakan secara serius oleh pemerintah Indonesia," kata Bey.