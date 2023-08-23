Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Kenya Tertawa dengan Jokowi Bahas Kunjungan ke Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:23 WIB
Momen Presiden Kenya Tertawa dengan Jokowi Bahas Kunjungan ke Indonesia
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Momen unik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lepas landas menuju Republik Persatuan Tanzania, pada Senin, 21 Agustus 2023.

Saat di bandara Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta Nairobi, Presiden Republik Kenya William Ruto yang mendampingi Presiden Jokowi nampak tertawa akrab dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan momen tertawa dan keakraban Presiden Jokowi dengan Presiden Kenya. Bey mengatakan bahwa awalnya Presiden Jokowi mengajak Presiden Kenya untuk berkunjung ke Indonesia.

"Di bandara tersebut, Presiden Kenya William Ruto turut melepas keberangkatan Bapak Presiden dan delegasi. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Presiden mengundang Presiden Kenya untuk berkunjung ke Indonesia," kata Bey dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Presiden Jokowi, kata Bey, meminta Presiden Kenya untuk tidak hanya berkunjung selama satu atau dua hari saja. Sebab, lanjut Bey, Presiden Jokowi ingin menunjukkan hilirisasi industri yang sedang dikerjakan di Indonesia.

"Namun Bapak Presiden meminta agar Presiden Kenya tinggal di Indonesia tidak hanya 1-2 hari, karena beliau akan diajak untuk melihat hilirisasi industri yang sedang dikerjakan secara serius oleh pemerintah Indonesia," kata Bey.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement