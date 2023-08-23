Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Soekarno Dipilih Jadi Presiden, Pulang Jalan Kaki dan Beli 50 Tusuk Sate

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:38 WIB
Kisah Soekarno Dipilih Jadi Presiden, Pulang Jalan Kaki dan Beli 50 Tusuk Sate
Soekarno pulang berjalan kaki usai ditetapkan sebagai Presiden Indonesia. (Foto: Dok Ist)
SOEKARNO dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Penetapan keduanya dilakukan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Tidak ada debat sengit dalam sidang di Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon itu. Sederhana saja, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden.

Kisah ini diceritakan Soekarno dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams "Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" yang diterbitkan Yayasan Bung Karno tahun 2007.

"Nah kita sudah bernegara sejak kemarin. Dan sebuah negara memerlukan seorang Presiden. Bagaimana kalau kita memilih Soekarno?"

Soekarno pun menjawab, "Baiklah."

Sesederhana itu. Maka jadilah Soekarno sebagai Presiden pertama RI. Namanya negara yang baru seumur sehari, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar Soekarno. Maka Soekarno pun pulang berjalan kaki.

"Di jalanan aku bertemu dengan tukang sate yang berdagang di kaki lima. Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia memanggil pedagang yang bertelanjang kaki itu dan mengeluarkan perintah pelaksanaannya yang pertama. Sate ayam 50 tusuk!" ujar Soekarno.

Itulah perintah pertama presiden RI. "Sate ayam 50 tusuk!"

Soekarno kemudian jongkok di pinggir got dekat tempat sampah. Sambil berjongkok, Soekarno menghabiskan sate ayam 50 tusuk dengan lahap. Itulah pesta perayaan pelantikannya sebagai Presiden RI.

