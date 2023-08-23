Istana Ungkap Kehadiran Jokowi di KTT BRICS Tak Berkaitan dengan Status Keanggotaan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi Afrika Selatan untuk memenuhi undangan dalam menghadiri KTT BRICS 2023. BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di KTT BRICS 2023, tidak ada hubungannya dengan status keanggotaan Indonesia.

"Jadi kehadiran Bapak Presiden di KTT BRICS tidak ada kaitan sama sekali dengan status keanggotaan Indonesia di BRICS," kata Bey dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Bey menejelaskan bahwa Presiden Jokowi akan hadir di KTT BRICS, karena kapasitas Indonesia sebagai keketuaan ASEAN.

"Bapak Presiden hadir di forum ini untuk memenuhi undangan sebagai tamu, yakni dalam kapasitas Indonesia yang sedang memegang keketuaan ASEAN," kata Bey.

Diketahui, BRICS yang beranggotakan negara-negara berkembang utama - Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan - akan mengadakan KTT kepala negara dan pemerintahan ke-15 di Johannesburg pada 22-24 Agustus 2023 mendatang.