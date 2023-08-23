Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Perairan Lampung

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:46 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Perairan Lampung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 23 - 24 Agustus 2023.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 5 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten, Selat Sunda bagian selatan dan perairan Merauke.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan selatan Kep. Mentawai, perairan timur Kep. Simeulue, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan Kep. Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kep. Selayar, Laut Flores, Laut Sawu, perairan P. Sawu - Kupang - P. Rotte, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, perairan Baubau, perairan Manui - Kendari, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, perairan P. Buru - P. Ambon - P. Seram, Laut Banda, Laut Seram, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru, perairan utara Jayapura - Sarmi.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2.5 - 4 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Kep. Simeulue - Kep. Mentawai, perairan Bengkulu - barat Lampung, perairan P. Enggano, Samudra Hindia Barat Kep. Simeulue - Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten - Jawa Timur, perairan Selatan Bali - Sumbawa, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat - NTB, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sumba, perairan selatan P. Sumba, Samudra Hindia Selatan NTT.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement