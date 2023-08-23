BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Perairan Lampung

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 23 - 24 Agustus 2023.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 5 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten, Selat Sunda bagian selatan dan perairan Merauke.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan selatan Kep. Mentawai, perairan timur Kep. Simeulue, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan Kep. Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kep. Selayar, Laut Flores, Laut Sawu, perairan P. Sawu - Kupang - P. Rotte, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, perairan Baubau, perairan Manui - Kendari, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, perairan P. Buru - P. Ambon - P. Seram, Laut Banda, Laut Seram, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru, perairan utara Jayapura - Sarmi.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2.5 - 4 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Kep. Simeulue - Kep. Mentawai, perairan Bengkulu - barat Lampung, perairan P. Enggano, Samudra Hindia Barat Kep. Simeulue - Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten - Jawa Timur, perairan Selatan Bali - Sumbawa, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat - NTB, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sumba, perairan selatan P. Sumba, Samudra Hindia Selatan NTT.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten.