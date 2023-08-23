Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Salju Abadi di Puncak Jaya Mengkhawatirkan, BMKG: Perubahan Iklim Jadi Penyebab Kepunahan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:00 WIB
Salju Abadi di Puncak Jaya Mengkhawatirkan, BMKG: Perubahan Iklim Jadi Penyebab Kepunahan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut kondisi ”salju abadi” atau tutupan es di Puncak Jaya, Papua, semakin mengkhawatirkan karena terus mengalami pencairan akibat dampak perubahan iklim.

Fenomena El Nino yang terjadi tahun ini berpotensi turut mempercepat kepunahan tutupan es di Puncak Jaya tersebut. Menurutnya, realitas ini memiliki dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut.

“Ekosistem yang ada di sekitar salju abadi menjadi rentan dan terancam. Perubahan iklim juga berdampak pada kehidupan masyarakat adat setempat yang telah lama bergantung pada keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah tersebut,” ungkap Dwikorita dalam seminar bertajuk 'Salju Abadi Menjelang Kepunahan: Dampak Perubahan Iklim?', Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Dwikorita menerangkan, Indonesia menjadi salah satu lokasi unik di wilayah tropis karena memiliki salju abadi. Salju abadi di Puncak Jaya, kata dia, adalah sebuah keajaiban alam yang menarik banyak perhatian dari kalangan ilmuwan, peneliti, serta pecinta alam. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dilaporkan terjadi penurunan drastis luas area salju abadi tersebut.

Dwikorita mengatakan bahwa sejak tahun 2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BMKG bersama Ohio State University, AS, telah melakukan studi terkait analisis paleo-klimatologi berdasarkan inti es (ice core) pada gletser Puncak Jaya.

BMKG dengan didukung PT Freeport Indonesia kemudian terus melakukan kegiatan pemantauan secara berkala terhadap luas dan tebal gletser di Puncak Jaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement