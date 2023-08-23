Benny Moerdani Jadi Perwira Termuda dengan Pangkat Letnan Jenderal TNI di Era Soeharto

JAKARTA - Leonardus Benyamin "Benny" Moerdani merupakan perwira termuda yang menyandang pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI di era Soeharto. Ia merupakan tokoh militer yang cukup berpengaruh di masanya.

Ia pernah memgang dua jabatan sekalgus di divisi intelijen. Saat menjabat komandan Satgas Intel Kopkamtib, sejak tahun 1974, Benny harus memegang dua jabatan keintelan, yaitu Asisten Inteligen Hankam dan Wakil Kepala Bakin. Demikian dilansir dari laman Perpusnas.

BACA JUGA:

Pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah 2 Oktober 1932 ini merupakan perwira yang pernah bergabung dengan operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Don Muang Bangkok, Thailand sebelum menjadi Pangab-Kopkamtib.

Benny yang besar di Solo, Jawa Tengah, merupakan anak seorang pegawai jawatan kereta api bernama RG Moerdani Sosrodirdjo. Ibunya, Rochmaria Jeane, berdarah Indo-Jerman.

BACA JUGA:

Moerdani bergabung dalam Peleton I Seksi III Kompi II Detasemen II Brigade 17, Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang populer dengan singkatan TRIP sejak berusia 13 tahun.

Pada 1950, Benny masuk di Pusat Pendidikan Perwira AD (P3AD) di Bandung. Dari 80 lulusan P3AD itu, 30 di antaranya diterima di Sekolah Pendidikan Infanteri, termasuk Benny.

Selanjutnya, dengan pangkat pembantu letnan, ia menjadi pelatih di Korps Komando AD (KKAD), embrio RPKAD yang kini bernama Kopassus. Ketika kemudian ia menjadi komandan kompi RPKAD, Benny ikut menumpas DI/TII, PRRI, dan Permesta.