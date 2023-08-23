Kapolri Ajak Delegasi AMMTC Tanam Pohon di Taman Nasional Komodo

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (23/8/2023), Kapolri dan para delegasi AMMTC, selain menikmati keindahan pulau dan melihat hewan Komodo, nanti mereka akan melaksanakan kegiatan lainnya.

Mereka bakal melakukan penanaman pohon dengan tujuan untuk terus merawat serta melestarikan bumi.

Penanaman pohon ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia atau 34 Polda Jajaran. Jajaran Polri mengikuti secara online. Adapun bibit pohon yang ditanam adalah pohon bakau, beringin, asem jawa, kesambi dan mahoni.