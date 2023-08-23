Indonesia Darurat Judi Online, Menkominfo: Banyak Anak-Anak Jadi Korban!

JAKARTA - Praktik judi online kian menjamur di Indonesia. Alhasil, perlu adanya tindakan tegas baik dari pemerintah maupun aparat kepolisian.

Terbaru, Polri melakukan penangkapan terhadap selebgram berinisial SZM di Bogor.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pelaku judi online semakin terang-terangan melakukan praktik haram tersebut.

“Kami memberi apresiasi tinggi buat Polri yang mengambil tindakan cepat dan tegas dalam memberantas judi online. Para pelaku makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi online via media sosial," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Oleh sebab itu, kata Budi, pihaknya bakal melakukan pemantauan 24 jam atas puluhan ribu situs judi online yang makin menggila. Sebab, Indonesia telah dinobatkan darurat judi online.

"Kita darurat judi online. Semua pihak dan elemen masyarakat harus bahu membahu memberantas judi online ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kata Budi, maraknya judi online ini juga berpengaruh terhadap generasi bangsa. Sebab, banyak dari korbannya, yang berasal dari kalangan anak-anak.

"Banyak anak-anak kita yang menjadi korban. Generasi muda Indonesia harus kita selamatkan dari praktik haram ini," pungkasnya.