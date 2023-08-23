Kisah LB Moerdani, Jenderal yang Pernikahannya Digelar di Istana Bogor

JAKARTA - Kisah Leonardus Benyamin (LB) Moerdani kini kembali mencuri perhatian. Dia merupakan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn).

Bukan hanya karena jabatannya, dia pun mencuri perhatian masyarakat karena wasiat yang dititipkan jelang kematiannya. LB Moerdani yang diketahui beragama Katolik minta dikafani dan di yasinin saat meninggal.

BACA JUGA: Kisah LB Moerdani Berambisi Jadi Wapres Dampingi Pak Harto

Pesan itu titipkan pada orang terdekatnya, Adnan Ganto. Moerdani minta dibacakan kalimat syahadat saat menghembuskan napas terakhir.

Keinginannya itu tentu saja menyita perhatian. Pasalnya, saat menjabat sebagai Panglima ABRI era Presiden Soeharto, Benny mendapat banyak label negatif. Dia dicap pembenci Islam, anti Islam, hingga musuh Islam pada masa itu.

-Kisah LB Moerdani

Dikutip berbagai sumber,Rabu (23/8/2023), usai mendapatkan pesan dari Moerdani, Adnan lantas memberitahukan istri Moerdani bernama Hartini.

"Kalau memang itu yang dipesankan, ya silakan dilaksanakan," kata Hartini merespons permintaan Benny kepada Adnan dalam buku biografi Adnan Ganto yang terbit 2017 lalu.