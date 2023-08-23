Mengenal 9 Wanita Cantik yang Bikin Soekarno Luluh, Nomor 6 Keturunan Jepang

JAKARTA- Sembilan wanita cantik yang bikin Soekarno luluh kembali membuat penasaran. Pasalnya, sebagian orang mungkin berpikir istri Bung Karno hanyalah Fatmawati.

Dari sembilan istri Bung Karno, salah satunya adalah wanita berdarah Jepang bernama Naoko. Dia menjadi istri kelima presiden pertama Republik Indonesia.

Mengutip berbagai sumber, Rabu(23/8/2023) inilah sembilan wanita cantik yang bikin Soekarno luluh.

1. Oetari Tjokroaminoto

Istri pertama Bung Karno bernama Oetari Tjokroaminoto. Dia merupakan putri dari pemimpin Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto.

Keduanya menikah di Surabaya pada 1921. Usia Soekarno kala itu masih 20 tahun dan Oetari 16 tahun. Setelah menikah, Soekarni tetap menjalani aktivitas politiknya.

Namun, pernikahan hanya bertahan tiga tahun saja. Mereka bercerai pada 1923.

2. Inggit Garnasih

Usai berpisah dengan Oetari, Soekarno kembali melabuhkan hati pada seorang wanita bernama Inggit Garnasih.

Soekarno bertemu Inggit saat sedang menuntut ilmu di Bandung. Kala itu, usia Soekarno 21 tahun, sedangkan Inggit berusia 33 tahun.

Inggit adalah sosok perempuan yang menemani Bung Karno selama masa sulit. Mereka menikah pada 1923.

Saking cintanya, Inggit rela mengikutinya berpindah-pindah kota. Namun, saat Soekarno menyatakan ingin menikahi Fatmawati, Inggit memilih bercerai.