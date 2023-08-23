Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal 9 Wanita Cantik yang Bikin Soekarno Luluh, Nomor 6 Keturunan Jepang

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:50 WIB
Mengenal 9 Wanita Cantik yang Bikin Soekarno Luluh, Nomor 6 Keturunan Jepang
9 Istri Soekarno (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Sembilan wanita cantik yang bikin Soekarno luluh kembali membuat penasaran. Pasalnya, sebagian orang mungkin berpikir istri Bung Karno hanyalah Fatmawati.

Dari sembilan istri Bung Karno, salah satunya adalah wanita berdarah Jepang bernama Naoko. Dia menjadi istri kelima presiden pertama Republik Indonesia.

Mengutip berbagai sumber, Rabu(23/8/2023) inilah sembilan wanita cantik yang bikin Soekarno luluh.

1. Oetari Tjokroaminoto

Istri pertama Bung Karno bernama Oetari Tjokroaminoto. Dia merupakan putri dari pemimpin Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto.

Keduanya menikah di Surabaya pada 1921. Usia Soekarno kala itu masih 20 tahun dan Oetari 16 tahun. Setelah menikah, Soekarni tetap menjalani aktivitas politiknya.

Namun, pernikahan hanya bertahan tiga tahun saja. Mereka bercerai pada 1923.

2. Inggit Garnasih

Usai berpisah dengan Oetari, Soekarno kembali melabuhkan hati pada seorang wanita bernama Inggit Garnasih.

Soekarno bertemu Inggit saat sedang menuntut ilmu di Bandung. Kala itu, usia Soekarno 21 tahun, sedangkan Inggit berusia 33 tahun.

Inggit adalah sosok perempuan yang menemani Bung Karno selama masa sulit. Mereka menikah pada 1923.

Saking cintanya, Inggit rela mengikutinya berpindah-pindah kota. Namun, saat Soekarno menyatakan ingin menikahi Fatmawati, Inggit memilih bercerai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127172//megawati_soekarnoputri_nyekar_ke_makam_taufiq_kiemas_jelang_lebaran-1Fzf_large.jpg
Megawati Soekarnoputri Nyekar ke Makam Taufiq Kiemas dan Fatmawati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/337/3114937//hartini-zO5u_large.jpg
Siapa Istri Soekarno yang Paling Setia? Ini Sosoknya yang Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114643//dewi_soekarno_salah_satu_istri_soekarno_yang_lepas_status_wni_demi_nyaleg_di_jepang-476A_large.jpg
Profil Dewi Soekarno, Salah Satu Istri Soekarno yang Lepas Status WNI demi Nyaleg di Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement