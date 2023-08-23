Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Ramalan Prabu Jayabaya yang Dikaitkan dengan Pemilu

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:54 WIB
Inilah Ramalan Prabu Jayabaya yang Dikaitkan dengan Pemilu
Ilustrasi Ramalan Prabu Jayabaya ( Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang dikaitkan dengan pemilu ini menarik dikulik. Pasalnya, banyak orang yang menghubungkan ramalan-ramalan Jayabaya dengan peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk pemilihan umum (pemilu). Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi ramalan adalah subjektif dan bisa dipercaya maupun tidak.

Berkaitan dengan itu, melansir dari berbagai sumber berikut ramalan Prabu Jayabaya yang dikaitkan dengan pemilu.

Pada 2024 mendatang Indonesia akan memasuki tahun pemilu di mana Presiden Joko Widodo akan digantikan dengan presiden baru yang akan memimpin Tanah Air. Sosok pemimpin Indonesia di masa yang akan datang dikaitkan dengan ramalan Prabu Jaya Baya tentang sosok Satria Piningit.

Ramalan yang tertuang dalam beberapa naskah tersebut menggambarkan akan terjadinya bencana besar yang memakan banyak korban jiwa. Di tengah masa sulit inilah muncul seorang Satria Piningit.

"Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman Keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang Ratu Adil, atau Satria Piningit," jelas Masud Thoyib Adiningrat, Budayawan Jawa yang juga Pengageng Kedaton Jayakarta dikutip dari MPI Rabu (23/8/2023).

