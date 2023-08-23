Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Widjojo Soejono, Jenderal yang Punya Karir Mentereng di Militer

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:59 WIB
Profil Widjojo Soejono, Jenderal yang Punya Karir Mentereng di Militer
Profil Widjojo Soejono (Foto:Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA- Profil Widjojo Soejono Danjen Kopassus ke-6 pada Era Orde Baru memiliki pengaruh bagi Indonesia.

Terhitung tiga posisi penting telah didudukinya selama masih berpangkat Brigadir Jenderal. Ketiga posisi itu meliputi Panglima Komando Tempur IV (1965-1967), Komandan Puspassus AD (1967-1970), dan Panglima Kodam XIII/Merdeka (1970-1971).

Widjojo Soejono juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam VIII/Brawijaya (1971-1975) ketika berpangkat Mayor Jenderal. Kiprahnya dalam memimpin pasukan khusus melahirkan sorotan dalam sejarah militer Indonesia pada masa itu.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil Widjojo Soejono Danjen Kopassus ke-6 pada Era Orde Baru melansir berbagai sumber:

Widjojo Soejono lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Mei 1928. Putra bungsu dari 15 orang bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah. Leluhur ayahnya berasal dari Surakarta, sementara leluhur sang ibu berasal dari Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181831//zohran_mamdani-gMqY_large.jpg
Kisah Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama yang Pimpin New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180829//doa-pxhq_large.jpg
Kisah saat Rezeki Datangi Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174876//tpu-W5b7_large.jpeg
Kisah Pemuda yang Meninggal saat Menuntut Ilmu, Raih Derajat Tinggi di Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682//sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167179//apel-DKki_large.jpg
Kisah Apel, Pemuda, serta Wanita Buta dan Tuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/624/3161174//taruna_nusantara-Idzt_large.jpg
Daftar 7 Jenderal TNI yang Ternyata Alumni SMA Taruna Nusantara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement