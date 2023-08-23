Profil Widjojo Soejono, Jenderal yang Punya Karir Mentereng di Militer

JAKARTA- Profil Widjojo Soejono Danjen Kopassus ke-6 pada Era Orde Baru memiliki pengaruh bagi Indonesia.

Terhitung tiga posisi penting telah didudukinya selama masih berpangkat Brigadir Jenderal. Ketiga posisi itu meliputi Panglima Komando Tempur IV (1965-1967), Komandan Puspassus AD (1967-1970), dan Panglima Kodam XIII/Merdeka (1970-1971).

Widjojo Soejono juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam VIII/Brawijaya (1971-1975) ketika berpangkat Mayor Jenderal. Kiprahnya dalam memimpin pasukan khusus melahirkan sorotan dalam sejarah militer Indonesia pada masa itu.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil Widjojo Soejono Danjen Kopassus ke-6 pada Era Orde Baru melansir berbagai sumber:

Widjojo Soejono lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Mei 1928. Putra bungsu dari 15 orang bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah. Leluhur ayahnya berasal dari Surakarta, sementara leluhur sang ibu berasal dari Yogyakarta.