Ketika Gibran Rakabuming Raka Tolak PSI seperti Rumah Sendiri

JAKARTA - Momen putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan seperti rumah sendiri, tapi rumah teman.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri acara Kopdarnas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 22 Agustus 2023 malam.

"Ya saya berterima kasih sudah diundang. Kita tidak ingin anak muda apatis atau anti politik, karena biar bagaimana pun masa depan bangsa ini ditentukan anak muda," ujar Gibran.

Gibran menegaskan bahwa kaderisasi anak muda di PDI Perjuangan juga berjalan dan memiliki kader-kader yang berkualitas.

"Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga memiliki kader-kader muda yang bagus," tegas Gibran Rakabuming Raka.

Politikus PDIP yang mendukung Bacapres Prabowo Subianto, Budiman Sudjatmiko kemudian menyebut dirinya dengan Gibran berasal dari partai politik yang sama di PDIP.