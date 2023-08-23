Momen Gibran Rakabuming Raka Ogah Kenakan Jaket PSI

JAKARTA - Momen putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka enggan mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai menghadiri kegiatan talk show.

Hal tersebut terjadi pada saat Gibran selesai menghadiri acara Kopdarnas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (22/8/2023) malam.

Usai melaksanakan talk show, MC yang juga kader PSI, Helmi Yahya, menutup acara dan para narasumber baik Gibran Rakabuming Raka, Yenny Wahid, dan Budiman Sudjatmiko berdiri dari bangku panggung dan mendekat ke arah kerumunan penonton yang memanggil untuk selfie bersama.

Gibran kemudian berjalan menuju ke arah pinggir panggung talk show untuk bersalaman dan berfoto dengan sejumlah kader PSI yang meminta berfoto.

"Oke tepuk tangan untuk tiga narasumber kita, Mas Gibran terima kasih, Mas Budiman Sudjatmiko terima kasih, Mbak Yenny Wahid terima kasih. Saya akan mengundang habis ini seorang pengamat politik yang luar biasa," kata Helmi Yahya.

Kemudian, tiba-tiba ada seorang kader PSI berkacamata membawa sebuah jaket menghampiri Helmi Yahya yang tengah menutup acara sembari membawa jaket.

"Woh apa, oh buat Mas Gibran, pakein dong, hahaha," kata Helmi Yahya.

Kader PSI tersebut kemudian mendekati Gibran yang tengah menyalami para kader PSI dekat ujung panggung hendak mengenakan jaket PSI berwarna merah.

Namun, Gibran enggan dan tetap memilih bersalaman dan berfoto. Setelah itu tampak Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha meminta kader berkaca mata tersebut untuk tidak memaksa Gibran jika memang tidak mau mengenakan jaket PSI tersebut.