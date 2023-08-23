Sebelum Pratu Agung Tewas Ditembak KKB, Keluarga Mimpi Ada Bola Api Masuk ke Rumah

GROBOGAN - Susilowati (42), kakak kandung anggota Marinir TNI AL Pratu Agung Pramudi Laksono mengaku sempat mendapatkan mimpi buruk. Awalnya, mimpi ini dianggapnya sebagai hal yang biasa.

Hanya saja, sehari usai mimpi itu berlalu, ia mendengar suara lirih dengan nada terbata bahwa adiknya gugur ditembak teroris KKB di Papua. Sontak kabar tersebut membuatnya lemas. Keluarga yang melihat pun kebingungan lantaran sang Susilowati tampak menangis sedih.

Setelah mendengar kabar akan gugurnya sang adik di Medan pertempuran, Susilowati mengaku jika dirinya sering komunikasi bersama Pratu Agung. Bahkan dari kegiatan posko, santai dan patroli Pratu Agung mengabarkan usai tugas atau meluangkan waktu sejenak saat tugas.

"Awalnya kami tahu dari Chila khairhulnisa istri alm adik saya yang tinggal di Jakarta. Saya kaget dan shock tak menyangka jika adik saya gugur,"ujar Susilowati, di rumah duka di Tegowanukulon, Rabu (23/8/2023).

"Karena semalam mimpi ada bola api masuk teras rumah dan dalam mimpi itu saya coba padamkan tapi tak bisa," sambungnya.

Mimpi itu pertanda buruk itu awalnya tak dianggap Susilowati. Namun saat menyampaikan mimpi ke ayah ternyata belia juga mimpi tapi enggan menceritakan secara detail.

Sampai akhirnya ayahnya menghibur dan meminta dirinya untuk melupakan kejadian mimpi yang dia alaminya.