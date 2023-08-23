Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Klarifikasi Postingan Ahmad Sahroni soal 100 Kg Sabu, Ternyata Begini Faktanya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:57 WIB
Bareskrim Klarifikasi <i>Postingan</i> Ahmad Sahroni soal 100 Kg Sabu, Ternyata Begini Faktanya
Postingan Ahmad Sahroni soal penangkapan sabu 100 Kg. (Foto: IG Ahmad Sahroni)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membantah tudingan adanya permainan yang dilakukan petugas terkait aksi penangkapan jaringan sabu 100 Kilogram di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menyebut tidak ada aksi pengungkapan sabu yang dimaksud dalam postingan media sosial Wakil Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

“Infonya dari Direktur Resnarkoba Jatim, yang melakukan penangkapan dari BNN,” kata Mukti saat dikonfirmasi MPI, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto menyebut bahwa kasus pengungkapan 100 Kg sabu tersebut telah ditangani oleh BNN dan sudah dipublikasi pada bulan Mei 2023.

“Polda Jatim telah melakukan cross check terkait info tersebut, dan didapatkan bahwa kasus ini merupakan pengungkapan dari BNN dan sudah dirilis pada bulan Mei,” ujarnya terpisah.

 BACA JUGA:

Untuk diketahui, melalui akun Instagram pribadinya Sahroni mempertanyakan kasus pengungkapan dugaan peredaran 100 kilogram narkoba jenis sabu di Jawa Timur yang tidak terpublikasi.

Dalam unggahannya tersebut, ia turut meminta agar Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terhadap kasus tersebut.

Halaman:
1 2
      
