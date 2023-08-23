Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Biodata Marinir Pratu Agung, Prajurit TNI AL yang Tewas Ditembak KKB Papua

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:57 WIB
Profil dan Biodata Marinir Pratu Agung, Prajurit TNI AL yang Tewas Ditembak KKB Papua
Pratu Agung gugur ditembak KKB/Foto: Tangkapan Layar
A
A
A

JAYAPURA - Anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI AL, Pratu Agung Pramudi Laksono, menjadi korban kekejian KKB teroris.

Pratu Agung Pramudi Laksono meninggal akibat luka tembak di bagian kepala saat kontak tembak dengan KKB di Pos Satgas Yonif 7/Marinir di Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Kini, jenazah Pratu Agung Pramudi Laksono sudah diterbangkan dari Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dengan menggunakan pesawat CN 235 ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

"Setelah itu akan diterbangkan ke Jakarta dan selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah," ujar Tommy.

 BACA JUGA:

Adapun, Pratu Agung sebelum bertugas di Papua ia sempat bertugas di pasukan marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit TNI dengan nama lengkap Agung Pramudi Laksono ini menjalani pendidikan di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar), yaitu lembaga pendidikan pencetak prajurit Korps Marinir.

Agung Pramudi Laksono berpangkat Prajurit Satu (Pratu) dan tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI AL.

