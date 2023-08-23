Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Rebound, Raih 35,9%

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:37 WIB
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo <i>Rebound</i>, Raih 35,9%
Elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 35,9 persen berdasarkan survei SMRC. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami rebound, mengungguli Prabowo Subianto yang sempat berada di posisi pertama di survei sebelumnya.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen, Prabowo 33,6 persen, dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan dukungan 20,4 persen.

“Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen, Prabowo 33,6 persen. Anies di posisi ketiga dengan dukungan 20,4 persen. Yang belum tahu 10,1 persen,” ujar Deni dalam rilis resmi yang disiarkan secara virtual, Rabu (23/8/2023).

Deni menjelaskan dalam dua tahun terakhir, dari Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5 persen menjadi 35,9 persen, sementara Prabowo stagnan dari 34,1 persen menjadi 33,6 persen.

“Dan Anies cenderung turun dari 23,5 persen menjadi 20,4 persen,” ujarnya.

Foto: SMRC

Lebih lanjut, Deni menyebut dukungan kepada Ganjar juga menguat setelah dideklarasikan sebagai capres dari 33,2 persen di awal April 2023 menjadi 39,2 persen di awal Mei 2023 atau naik 6 persen, namun kembali turun sampai survei pertengahan Juli 2023 menjadi 30,8 persen.

“Kemudian (Ganjar) kembali menguat pada survei terakhir awal Agustus Ini menjadi 35,9 persen,” ujar Deni.

Sementara Prabowo menguat dari 31,5 persen di awal April 2023 menjadi 37,8 persen di pertengahan Juli 2023. “Kemudian (Prabowo) sedikit terkoreksi di survei awal Agustus ini menjadi 33,6 persen,” ujarnya.

Diketahui, survei SMRC diselenggarakan secara nasional pada 31 Juli-11 Agustus 2023. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Halaman:
1 2
      
