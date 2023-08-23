Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Unggul Elektabilitas, Jadi Bacapres Paling Populer

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:04 WIB
Survei SMRC: Ganjar Pranowo Unggul Elektabilitas, Jadi Bacapres Paling Populer
Ganjar Pranowo jadi Bacapres paling populer berdasarkan survei SMRC. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Nama Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menduduki puncak elektabilitas tokoh paling populer berdasarkan hasil survei terkini Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Direktur Riset, Deni Irvani mengatakan, dalam efek popularitas dengan simulasi tiga calon, Ganjar Pranowo paling banyak dipilih sebagai bacapres dibanding Prabowo dan Anies.

"Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, Ganjar mendapat persentase sebesar 38,8 persen, unggul signifikan dari Prabowo dengan angka 31,6 persen, dan Anies 21,7 persen," kata Deni saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Rabu (23/8/2023).

"Ini selisih sekitar 7 persen antara Ganjar dan Prabowo, ini selisih yang cukup signifikan untuk bisa menyimpulkan bahwa di kelompok pemilih yang tahu tiga calon memang Ganjar unggul atas Prabowo dalam simulasi tiga nama. Anies di kelompok pemilih itu tetap nomor tiga," sambungnya.

Keunggulan elektabilitas berdasarkan popularitas itu juga terlihat dalam simulasi dua calon. Ganjar unggul 53,1 persen dan terpaut jauh jika dibandingkan dengan Anies Baswedan yang hanya mendapat 34,0 persen.

"Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar semakin unggul atas Anies," ucapnya.

Begitu pun ketika Ganjar diadu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, ia unggul 46,3 persen dibanding Prabowo yang mendapat angka 42,5 persen.

"Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, ganjar lebih kompetitif melawan Prabowo," ucapnya.

Menurut Deni Irvani, hal ini merupakan indikasi bahwa Ganjar punya peluang untuk menaikkan dukungan hingga di atas Prabowo bila ia semakin dikenal.

"Dukungan kepada Ganjar cenderung lebih solid dibanding Prabowo dan Anies," katanya.

Halaman:
1 2
      
