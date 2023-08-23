KLHK Ungkap Penyebab Polusi Udara di Jakarta, Salah Satunya Pembakaran Sampah

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap sejumlah faktor penyebab polusi udara di Jakarta. Menurut KLHK, penyebab polusi udara di Jakarta berasal dari faktor yang alami dan tidak alami.

Faktor alami di antaranya berupa musim, arah dan kecepatan angin, hingga lanskap kota Jakarta. Faktor alami ini susah untuk dikendalikan. Sementara, faktor tak alami berasal dari aktivitas manusia, seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga hingga pembakaran sampah.

"Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta, disusul industri," ujar Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Luckmi Purwandari melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA: Ganjar Ajak Masyarakat Ikut Berkontribusi Tekan Polusi Udara

Luckmi menilai, polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Menurutnya, citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara dari PLTU adalah hoaks.

Luckmi menilai ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara yang saat ini sedang menyelimuti Jakarta.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyebut, masalah pembakaran sampah menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Trubus pun meminta Pemprov DKI Jakarta serius mencegah aktivitas pembakaran sampah ini.

BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Modifikasi Cuaca Kurangi Polusi Jabodetabek hingga 2 September

"Pembakaran sampah juga berkontribusi polusi, sayang enggak ada penanganan juga ke tingkat RT RW, karena di kampung-kampung," kata Trubus.