HOME NEWS NASIONAL

Survei SMRC: Ganjar Ungguli Prabowo Head to Head Apabila Pengenalan Berimbang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:35 WIB
Survei SMRC: Ganjar Ungguli Prabowo <i>Head to Head</i> Apabila Pengenalan Berimbang
Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo Head to Head
A
A
A

 

JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbarunya, pada Rabu (23/8/2023).

Dalam survei itu, SMRC memotret dukungan kalangan pemilih Ganjar Pranowo menguat dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam sebulan terakhir.

Dalam simulasi efek popularitas head to head pilihan bakal calon presiden di antara yang tahu Ganjar dan Prabowo (Dua Calon), SMRC menyebut apabila pengenalan terhadap kedua bakal calon berimbang, maka Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo Subianto. Ganjar mendapatkan perolehan 46,3 persen, sedangkan Prabowo 42,5 persen.

"Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar mendapatkan 46,3 persen, lebih kompetitif melawan Prabowo 42,5 persen. Sementara yang tidak tahu/tidak menjawab 11,2 persen," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilisnya hasil surveinya dalam kanal youtube SMRC TV, Rabu (23/8/2023).

Dikatakan Saiful, dalam simulasi apabila tingkat keterkenalan ketiga bakal calon berimbang, Ganjar tetap unggul atas Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar 38,8 persen, Prabowo 31,6 persen, sementara Anies 21,7 persen.

"Pada kelompok pemilih yang tahuketiganya, Ganjar 38,8 persen, unggul signifikan dari Prabowo 31,6 persen dan Anies 21,7 persen. Tidak tahu/tidak menjawab 7,9 persen," ujarnya.

Saiful melanjutkan, dalam temuan surveinya, pengetahuan terhadap Ganjar meningkatkan elektabilitasnya secara signifkan terhadap Prabowo.

Sekadar diketahui, survei SMRC menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) oleh pewawancara yang terlatih pada 31 Juli – 11 Agustus 2023.

