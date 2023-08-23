Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Peneliti Terorisme Cantik Indonesia, Nyaris Dinikahi Abu Sayyaf hingga Lihat Tentara Dieksekusi

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:03 WIB
Kisah Peneliti Terorisme Cantik Indonesia, Nyaris Dinikahi Abu Sayyaf hingga Lihat Tentara Dieksekusi
Peneliti Cantik Ulta Levenia saat di Filipina/@leveenia
A
A
A

JAKARTA- Seorang peneliti counter terorisme Ulta Levenia Nababan membagikan kisah menegangkan saat dirinya melakukan penelitian tentang terorisme di sejumlah negara. Pengalamannya tersebut dia bagikan saat menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier.

"Ini podcast yang sangat aneh karena banyak orang yang tidak tau bahwa Ulta ini adalah peneliti counter terorisme di Filipina Selatan dan Afghanistan dan sampai masuk ke grup mereka" ujar Deddy Corbuzier, seperti yang dikutip Okezone, pada Rabu (23/8/2023).

ist

Sebagai seorang peneliti counter terrorisme, Ulta diharuskan bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok teroris seperti Taliban dan Abu Sayyaf. Pekerjaannya ini tentu saja memiliki berbagai macam resiko, bahkan hingga kematian.

Meskipun begitu, wanita berparas cantik ini dengan tegas mengatakan jika ia sama sekali tidak merasa takut sebab menurutnya kematian sudah ada yang mengatur jadi ia tak perlu repot-repot memikirkan hal tersebut. Dengan prinsipnya itu, Ulta tak masalah untuk bergabung dalam kelompok teroris.

Jawabannya ini sontak saja membuat Deddy tercengang. Menurutnya, Ulta terkesan mendekatkan diri dengan hal berbahaya yang dapat merenggut nyawanya sendiri.

Ulta juga mengungkapkan bahwa pekerjaannya yang sangat berisiko ini sudah menjadi hobinya. "Nah gua ngeliat masuk ke daerah-daerah konflik kayak begitu, itu hobi gua" ujar Ulta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement