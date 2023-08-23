Kisah Peneliti Terorisme Cantik Indonesia, Nyaris Dinikahi Abu Sayyaf hingga Lihat Tentara Dieksekusi

JAKARTA- Seorang peneliti counter terorisme Ulta Levenia Nababan membagikan kisah menegangkan saat dirinya melakukan penelitian tentang terorisme di sejumlah negara. Pengalamannya tersebut dia bagikan saat menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier.

"Ini podcast yang sangat aneh karena banyak orang yang tidak tau bahwa Ulta ini adalah peneliti counter terorisme di Filipina Selatan dan Afghanistan dan sampai masuk ke grup mereka" ujar Deddy Corbuzier, seperti yang dikutip Okezone, pada Rabu (23/8/2023).

Sebagai seorang peneliti counter terrorisme, Ulta diharuskan bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok teroris seperti Taliban dan Abu Sayyaf. Pekerjaannya ini tentu saja memiliki berbagai macam resiko, bahkan hingga kematian.

Meskipun begitu, wanita berparas cantik ini dengan tegas mengatakan jika ia sama sekali tidak merasa takut sebab menurutnya kematian sudah ada yang mengatur jadi ia tak perlu repot-repot memikirkan hal tersebut. Dengan prinsipnya itu, Ulta tak masalah untuk bergabung dalam kelompok teroris.

Jawabannya ini sontak saja membuat Deddy tercengang. Menurutnya, Ulta terkesan mendekatkan diri dengan hal berbahaya yang dapat merenggut nyawanya sendiri.

Ulta juga mengungkapkan bahwa pekerjaannya yang sangat berisiko ini sudah menjadi hobinya. "Nah gua ngeliat masuk ke daerah-daerah konflik kayak begitu, itu hobi gua" ujar Ulta.