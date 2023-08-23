Survei SMRC: Ganjar Pranowo Jadi Top of Mind Presiden 2024

JAKARTA - Direktur Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Deni Irvani mengatakan, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukannya, saat ini mayoritas masyarakat memilih Ganjar Pranowo layak untuk menjadi presiden 2024.

Hal itu terungkap, saat responden diberikan pertanyaan terbuka, yakni 'bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden RI?'.

Deni Irvani mengungkap, ada tiga nama teratas yakni Ganjar Pranowo dengan persentase 22,7 persen, Prabowo Subianto 20,8 persen, dan Anies Baswedan 12,0 persen.

"Ini jaraknya sangat dekat, antara Ganjar dan Prabowo hanya terpaut 1,9 persen," kata Deni saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Rabu (23/8/2023).

"Jadi ini tidak bisa kita simpulkan siapa yang secara urutan apakah Ganjar atau Prabowo yang unggul. Selisihnya hanya 1,9 persen," sambungnya.

Namun, kata Deni, Ganjar dan Prabowo memang signifikan dibandingkan dengan nama-nama lain seperti Joko Widodo yang mendapat 6,8 persen, kemudian Airlangga Hartarto dan Ridwal Kamil dengan 0,3 persen, Puan Maharani 0,1 persen, dan nama-nama lainnya.

"Tapi kita bisa yakin bahwa 2 nama itu memang signifikan dari nama lain yang ada di layar ini, ketiga ada nama Anies Baswedan, elektabilitas spontan yang 12 persen, itu jaraknya signifikan dari Prabowo maupun Ganjar," ucapnya.