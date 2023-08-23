Advertisement
Tempat Pembuangan Sampah Jadi Taman Baca, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:21 WIB
Tempat Pembuangan Sampah Jadi Taman Baca, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib
Tempat pembuangan sampah disulap jadi taman baca dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang bayi kembar siam yang bernama Aliyah dan Aisyah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang setelah menjalani operasi pemisahan 10 hari lalu di Rumah Sakit Dokter Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur.

Kedua bayi tersebut selain kondisinya sehat dan stabil, organ tubuh bayi berusia 11 bulan inu juga berfungsi dengan baik dan normal.

Selain berita tersebut ada juga berita tentang Taman Baca Melego. Taman baca ini dahulunya adalah sebuah lokasi pembuangan sampah. Namun diubah menjadi taman baca anak-anak yang berlokasi di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

