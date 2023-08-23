Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, LP3HI Serahkan Bukti Dokumen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:43 WIB
Sidang Praperadilan Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, LP3HI Serahkan Bukti Dokumen
Sidang korupsi BTS Kominfo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan praperadilan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang dilayangkan LP3HI pada Rabu (23/8/2023) ini. Pihak LP3HI pun menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen.

"Selain berita media, itu ada surat kami ke KPK maupun surat ke Fraksi Gerindra terkait Nistra karena kan Nistra anggota Gerindra dan dia staf ahli jadi kami kirimkan ke Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad), itu sudah kami kirimkan suratnya dan itu kami jadikan sebagai bukti," ujar Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho pada wartawan, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, dalam agenda pembuktian tersebut, pihaknya menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bukti atas gugatannya itu, baik itu dokumen pemberitaan di media maupun surat-surat yang pernah dikirimkan pihaknya ke KPK. Adapun khusus perkara Nistra Yohan dan Sadikin dalam klaster klaster pengawas itu, pihaknya menyerahkan tambahan dokumen berupa surat yang pernah dikirimkan ke pihak Gerindra.

"Besok atau Kamis itu bukti dari Kejagung dan KPK, nanti kita lihat soal panggilan ke Nistra itu benar atau tidak, lalu apakah ada panggilan ke Dito, ada atau tidak nanti kita lihat. Lalu, KPK melakukan koordinasi atau tidak," tuturnya.

Pada persidangan sebelumnya, pihak LP3HI telah membacakan gugatannya terhadap Termohon atau Kejagung dan Turut Termohon atau KPK tentang kasus korupsi BTS 4G Kominfo. LP3HI menggugat Kejagung dan KPK lantaran menganggap Kejagung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang melibatkan Menpora Dito Ariotedjo, pengusaha Jemy Sutjiawan, Nistra Yohan, dan Sadikin. Padahal, ada dugaan aliran dana ke nama-nama tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/65/3164754//mnc_university-lOoQ_large.jpg
Festival Luminex Art & Technology, Mahasiswa MNC University Hari ke-3 Talkshow Talenta Digital hingga News Anchor Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154117//judi_online-T9cR_large.jpg
Duh! Istri Makelar Judol Komdigi Ngaku Suaminya Kerap Dipanggil 'Dewa Zeus'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153856//sembilan_terdakwa_kasus_perlindungan_situs_judol_jalani_sidang_tuntutan_hari_ini-QTZO_large.jpg
Sembilan Terdakwa Kasus Perlindungan Situs Judol Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148648//terungkap_status_ta_kpk_diupah_rp200_juta_di_kasus_penjagaan_situs_judol_hanya_freelancer-het5_large.jpg
Terungkap! Status TA KPK Diupah Rp200 Juta di Kasus Penjagaan Situs Judol Hanya Freelancer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148511//judol-2ZuP_large.jpg
Terungkap! Terdakwa Adhi Kismanto Upah Tenaga Ahli KPK Rp200 Juta, Tugasnya Bikin Aplikasi Pelacak Situs Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148492//sidang-hxpF_large.jpg
Istri Terdakwa Adhi Kismanto Tolak Bersaksi di Persidangan Kasus Judol Komdigi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement