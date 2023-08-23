Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Pasukan Elite Australia Datangi Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Ada Apa?

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:59 WIB
Puluhan Pasukan Elite Australia Datangi Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Ada Apa?
Pasukan Elite Australia Sambangi Pangkalan Udara TNI AL/Foto: Puspen TNI
JAKARTA - Sebanyak 81 pasukan elite Angkatan Darat Australia mendarat di Markas Komando (Mako) Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jawa Timur.

Mereka tiba dengan menggunakan FC Pesawat Royal Australian Air Force/ASY716 KC-30A/A39-004.

Kedatangan 81 prajurit AD Australia beserta perlengkapan material latihan ini dalam rangka mengikuti Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2023 yang akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 13 September 2023 di Asam Bagus, Jawa Timur.

"Para prajurit negeri Kangguru yang dikirim untuk mengikuti Latgabma Super Garuda Shield 2023 ini merupakan prajurit pilihan dari satuan 3rd Health Battalion dan 1st Armoured Regiment RAAF Base Edinburgh yang berlokasi di kota Adelaide, Australia," bunyi siaran pers Pusat Penerangan TNI, dikutip Rabu (23/8/2023).

Sesampainya di Lanudal Juanda, seluruh prajurit langsung mengikuti prosedur keimigrasian oleh otoritas bandara Internasional Juanda yang terdiri dari personel Bea dan Cukai serta Polisi Militer TNI AU Lanudal Juanda.

Halaman:
1 2
      
