Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Terus Menguat di Simulasi 3 Bacapres

JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei teranyar pada Rabu (23/8/2023). Dalam survei itu, SMRC memotret dukungan kalangan pemilih Ganjar Pranowo menguat dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam sebulan terakhir.

SMRC membagi para responden ke dalam dua bentuk pemilih. Pertama, pemilih kuat yakni kecil kemungkinan mengubah pilihan. Kedua, pemilih lemah, yakni besar kemungkinan mengubah pilihan atau tidak menjawab.

Hasil simulasi tiga bacapres dalam sebulan terakhir, para pemilih Ganjar menguat dibanding Prabowo dan Anies. Pada pemilih kuat, Ganjar memperoleh dukungan 24.9% dan 11% dukungan pada pemilih lemah. Sementara Prabowo mendapat 22.5% dukungan dari pemilih kuat dan 11.1% dukungan yang lemah. Sedangkan Anies, mendapat 13% dukungan kuat dan 7.4% dukungan yang lemah.

"Dalam simulasi 3 bakal calon presiden, dalam sebulan terakhir, Ganjar cendrung menguat sementara Prabowo dan Anies cenderung melemah, dan yang belum memilih jumlahnya sedikit berkurang," demikian kata Direktur Eksekutif SMRC Saiful Mujani saat paparkan hasil survei secara daring, Rabu (23/8/2023).

"Dan semua ini membuat Ganjar naik cukup signifikan (5,1%), menjadi seimbang dengan Prabowo (perbedaan di bawah 2x moe 1,6%), dan Anies tertinggal signifikan," tambahnya

Saiful juga berkata, pemilih lemah yang mendukung Prabowo lebih besar dibanding Ganjar. Dari hasil survei itu, pemilih lemah yang berpotensi pindah pilihan mendukung Prabowo berjumlah 11.1%, sementara Ganjar 11%.

"Pemilih yang dapat berubah sedikit lebih banyak pada pemilih Prabowo dibanding pada pemilih Ganjar," tandasnya.