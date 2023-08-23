Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei SMRC: Pendukung Ganjar Dinilai Paling Solid Dibandingkan Bacapres Lain

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:11 WIB
Survei SMRC: Pendukung Ganjar Dinilai Paling Solid Dibandingkan Bacapres Lain
Pendukung Ganjar Pranowo lebih solid/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Soliditas pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo unggul jauh dibandingkan dengan dua Bacapres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani dalam publikasi data survei terbaru yang mengangkat tema 'Trend Dukungan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres)', pada Rabu (23/8/2023) secara daring.

 BACA JUGA:

"Dukungan kepada Ganjar cenderung lebih solid dibanding Prabowo dan Anies. Dalam simulasi 3 nama, sekitar 69% dari pemilih Ganjar menyatakan kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat), sedikit lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (67%) dan Anies (64%)," ujar Deni Irvani.

Sementara dalam simulasi 2 nama, ada 72% dari pemilih Ganjar yang kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat), lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (65%).

 BACA JUGA:

"Dari 2 calon presiden, proporsi pemilih kuat Ganjar 72%, lebih tinggi dibanding Prabowo 65%. Sedangkan dari total populasi, dalam simulasi 2 nama (Prabowo vs Ganjar) ada sekitar 58,6% pemilih kuat, 27,4% pemilih lemah, dan 13,9% undecided," jelasnya.

Prabowo Subianto disebut Deni mendapat 28,9% dukungan kuat dan 15,6% dukungan yang lemah. Sedangkan, Ganjar Pranowo mendapat 29,7% dukungan kuat dan 11,8% dukungan yang lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement