Survei SMRC: Pendukung Ganjar Dinilai Paling Solid Dibandingkan Bacapres Lain

JAKARTA - Soliditas pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo unggul jauh dibandingkan dengan dua Bacapres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani dalam publikasi data survei terbaru yang mengangkat tema 'Trend Dukungan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres)', pada Rabu (23/8/2023) secara daring.

"Dukungan kepada Ganjar cenderung lebih solid dibanding Prabowo dan Anies. Dalam simulasi 3 nama, sekitar 69% dari pemilih Ganjar menyatakan kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat), sedikit lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (67%) dan Anies (64%)," ujar Deni Irvani.

Sementara dalam simulasi 2 nama, ada 72% dari pemilih Ganjar yang kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat), lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (65%).

"Dari 2 calon presiden, proporsi pemilih kuat Ganjar 72%, lebih tinggi dibanding Prabowo 65%. Sedangkan dari total populasi, dalam simulasi 2 nama (Prabowo vs Ganjar) ada sekitar 58,6% pemilih kuat, 27,4% pemilih lemah, dan 13,9% undecided," jelasnya.

Prabowo Subianto disebut Deni mendapat 28,9% dukungan kuat dan 15,6% dukungan yang lemah. Sedangkan, Ganjar Pranowo mendapat 29,7% dukungan kuat dan 11,8% dukungan yang lemah.