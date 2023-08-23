Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini 4 Arca Kerajaan Singasari yang Sudah Dikembalikan Belanda ke Indonesia

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:14 WIB
Ini 4 Arca Kerajaan Singasari yang Sudah Dikembalikan Belanda ke Indonesia
Salah satu arca Kerajaan Singasari yang dikembalikan Belanda. (Foto: Kemendikbud)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini Belanda telah mengembalikan empat arca peninggalan Kerajaan Singasari ke Museum Nasional Indonesia, pada Selasa (22/8/2023). Pengembalian keempat arca ini disambut baik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Kemendikbudristek sendiri terah melakukan upaya repatriasi sejak tahun 2021 lalu dan telah disepakati secara resmi oleh kedua negara pada 10 Juli 2023. Keempat arca peninggalan Kerajaan Singasari merupakan bagian dari 472 artefak berharga hasil dari proses repatriasi dari Belanda ke Indonesia.

Arca-arca ini awalnya berasal dari komplek candi Hindu-Budha di akhir abad ke-13 dari Kerajaan Singasari. Keempat arca setinggi 154 hingga 175 itu kemudian dibawa dan beberapa kali berpindah tangan sebelum akhirnya berada di Belanda.

Lantas apa saja arca peninggalan Kerajaan Singasari tersebut?

1. Arca Durga

Arca yang tebuat dari batu andesit ini memiliki ukuran tinggi 175 cm, lebar 130 cm, dan kedalaman 80 cm. Arca Durga menggambarkan adegan Durga membunuh setan Mahisha, yaitu pimpinan tentara jahat untuk melawan para dewa.

2. Arca Mahakala

Arca ini memiliki ukuran tinggi 175 cm, lebar 86 cm, serta kedalaman 56 cm. Arca ini menggambarkan sosok Mahakala yang berposisi tegak dengan kedua lengan yang berotot. Lengan kanannya memegang sebilah pedang. Dalam arca ini, Mahakala juga digambarkan dengan rambut ikal yang diikat kebelakang dan mengenakan anting besar.

Halaman:
1 2
      
