Wapres Maruf Akan Mendapat Gelar Sultan Mansyur Syah di Kamboja

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan mendapatkan gelar Sultan Mansyur Syah yang diserahkan di Phnom Penh, Kamboja pada 23 September 2023 mendatang.

Penghargaan ini diberikan oleh Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Selain Wapres Ma'ruf Amin, DMDI juga memberikan gelar kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja yang baru saja dilantik yakni Hun Manet.

"DMDI Indonesia berkenan memberikan anugerah kepada bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berupa anugerah Sultan Mansyur Syah yang akan diberikan di Phnom phen, Kamboja pada tanggal 23 September," ungkap Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus di Istana Wapres, Rabu (23/8/2023).

Said mengatakan pemberian anugerah kepada Wapres itu karena kontribusinya sebagai tokoh Islam Indonesia. Apalagi, selama ini Wapres yang juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui arahan-arahannya selalu mendorong agar menjadikan Islam sebagai rahmatan lil Al-Amin.