Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Akan Mendapat Gelar Sultan Mansyur Syah di Kamboja

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:14 WIB
Wapres Maruf Akan Mendapat Gelar Sultan Mansyur Syah di Kamboja
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan mendapatkan gelar Sultan Mansyur Syah yang diserahkan di Phnom Penh, Kamboja pada 23 September 2023 mendatang.

Penghargaan ini diberikan oleh Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Selain Wapres Ma'ruf Amin, DMDI juga memberikan gelar kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja yang baru saja dilantik yakni Hun Manet.

"DMDI Indonesia berkenan memberikan anugerah kepada bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berupa anugerah Sultan Mansyur Syah yang akan diberikan di Phnom phen, Kamboja pada tanggal 23 September," ungkap Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus di Istana Wapres, Rabu (23/8/2023).

Said mengatakan pemberian anugerah kepada Wapres itu karena kontribusinya sebagai tokoh Islam Indonesia. Apalagi, selama ini Wapres yang juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui arahan-arahannya selalu mendorong agar menjadikan Islam sebagai rahmatan lil Al-Amin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement