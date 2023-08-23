Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Delegasi Nilai AMMTC Ke-17 Sukses: Apresiasi Kapolri dan Kagumi Labuan Bajo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:31 WIB
Delegasi Nilai AMMTC Ke-17 Sukses: Apresiasi Kapolri dan Kagumi Labuan Bajo
Delegasi nilai AMMTC Ke-17 Labuan Bajo digelar secara sukses. (Foto: Puteranegara)
A
A
A

LABUAN BAJO - Delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri yang telah sukses menggelar event internasional tersebut.

Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Political-Security Community, H.E. Robert Matheus Michael Tene menyebut bahwa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya telah memberikan yang terbaik demi kesuksesan AMMTC ke-17 tersebut.

"Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Bapak Kapolri dan jajarannya atas penyelenggaraan AMMTC yang sangat baik dan sejauh ini berlangsung sukses," kata Robert dalam tayangan video di Labuan Bajo, NTT, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Selama mengikuti seluruh rangkaian AMMTC, Robert mengakui bahwa, kegiatan ini sangat terlihat telah disiapkan dengan maksimal. Mulai dari penyambutan hingga seluruh acara yang disajikan.

Bahkan, Robert merasa sangat terkesan dengan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sangat melibatkan peran serta dari masyarakat setempat. Sehingga, kata Robert, karnaval yang melibatkan masyarakat membuktikan bahwa Polri memang sangat dekat dengan warga.

"Saya cukup terkesan dengan acara yang melibatkan masyarakat setempat, parade yang dilaksanakan sangat berkesan bukan hanya dari keterampilan Akademi Kepolisian tapi juga keikutsertaan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekitar Labuan ajo. Partisipasi masyarakar dalam acara ini menunjukan kedekatan antara masyarakat dengan kepolisian Indonesia," ucapnya.

Senada, Deputy secretary General (Security), MOHA-Malaysia, Dato' Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman menyampaikan sangat terkensan dengan keindahan alam yang ada di Labuan Bajo.

 BACA JUGA:

"Saya pertama kali ke Labuan Bajo dan saya rasa terpukau suatu pemandangan yang indah yang ada di Labuan Bajo ini yang terletak di tepi laut jadi saya rasa ini satu tempat yang sesuai untuk diadakan seminar dialog karena di samping kita melakukan seminar dialog kita dapat menikmati keindahan alam di Indonesia," tutur Dato' Haji Abdul Halim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523/kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement