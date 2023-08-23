Delegasi Nilai AMMTC Ke-17 Sukses: Apresiasi Kapolri dan Kagumi Labuan Bajo

LABUAN BAJO - Delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri yang telah sukses menggelar event internasional tersebut.

Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Political-Security Community, H.E. Robert Matheus Michael Tene menyebut bahwa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya telah memberikan yang terbaik demi kesuksesan AMMTC ke-17 tersebut.

"Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Bapak Kapolri dan jajarannya atas penyelenggaraan AMMTC yang sangat baik dan sejauh ini berlangsung sukses," kata Robert dalam tayangan video di Labuan Bajo, NTT, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA:

Selama mengikuti seluruh rangkaian AMMTC, Robert mengakui bahwa, kegiatan ini sangat terlihat telah disiapkan dengan maksimal. Mulai dari penyambutan hingga seluruh acara yang disajikan.

Bahkan, Robert merasa sangat terkesan dengan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sangat melibatkan peran serta dari masyarakat setempat. Sehingga, kata Robert, karnaval yang melibatkan masyarakat membuktikan bahwa Polri memang sangat dekat dengan warga.

"Saya cukup terkesan dengan acara yang melibatkan masyarakat setempat, parade yang dilaksanakan sangat berkesan bukan hanya dari keterampilan Akademi Kepolisian tapi juga keikutsertaan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekitar Labuan ajo. Partisipasi masyarakar dalam acara ini menunjukan kedekatan antara masyarakat dengan kepolisian Indonesia," ucapnya.

Senada, Deputy secretary General (Security), MOHA-Malaysia, Dato' Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman menyampaikan sangat terkensan dengan keindahan alam yang ada di Labuan Bajo.

BACA JUGA:

"Saya pertama kali ke Labuan Bajo dan saya rasa terpukau suatu pemandangan yang indah yang ada di Labuan Bajo ini yang terletak di tepi laut jadi saya rasa ini satu tempat yang sesuai untuk diadakan seminar dialog karena di samping kita melakukan seminar dialog kita dapat menikmati keindahan alam di Indonesia," tutur Dato' Haji Abdul Halim.