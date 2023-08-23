Ridwan Kamil Sebut Pandemi Covid-19 Percepat Disrupsi Digital

BANDUNG - Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang sangat signifikan adalah percepatan disrupsi digital di berbagai sektor.

Begitu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada acara Indonesia Digital Conference (IDC) yang digelar di Hotel El Royale, Kota Bandung pada Rabu (23/8/2023).

"Pasca pandemi kita telah melakukan perubahan dalam cara kita bekerja, berbelanja, berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengatakan, saat ini adalah zaman yang banyak mengalami disrupsi. Oleh karena itu, kunci menghadapi disrupsi ini ada dua yakni jangan kaget dan harus siap beradaptasi.