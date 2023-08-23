Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alutsista TNI Makin Sangar, Prabowo Hadiri Penandatanganan 24 Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:15 WIB
Prabowo Saksikan Penandatanganan 24 Helikopter di AS/Foto: Kemhan
Prabowo Saksikan Penandatanganan 24 Helikopter di AS/Foto: Kemhan
A
A
A

WASHINGTON – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan perjanjian industri pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk.

Helikopter tempur itu untuk memperkuat alutsista TNI yang saat ini sudah semakin canggih dan lengkap.

“Kerja sama ini akan dapat menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” kata Menhan Prabowo, Rabu (23/8/2023).

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menambahkan, bahwa melalui perjanjian ini, PTDI akan terus mengembangkan aktivitas yang diperlukan untuk membawa Black Hawk ke Indonesia.

“Kami yakin kerja sama strategis antara PTDI dan Sikorsky ini akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PTDI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helicopter,” ujar Gita.

Dikatakan Gita, kerja sama ini memungkinkan PTDI untuk bisa melakukan MRO pada Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk, berikut sistem dan engine-nya. Selain itu, dengan menjadi pemasok resmi Sikorsky, PTDI juga dapat mengembangkan bisnis aerostructure-nya.

Sementara itu, Presiden Sikorsky, Paul Lemmo mengatakan perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama dengan PTDI untuk menyediakan helikopter S-70M Black Hawk guna memenuhi kebutuhan keamanan Indonesia.

“Black Hawk dirancang dan dibangun sesuai standar militer yang paling ketat, mampu mengantarkan personel dan persediaan dengan cepat dan dapat diandalkan ke daerah yang terpencar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia,” ujar Paul Lemmo.

Helikopter S-70M Black Hawk yang dibangun di fasilitas PZL Miele milik Lockheed Martin, Polandia merupakan pesawat utilitas yang dapat diandalkan bagi negara-negara yang mengoperasikannya di seluruh dunia.

