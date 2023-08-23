Rakernas X JKPI Jadi Momentum Menghidupkan Identitas dan Memori Cagar Budaya

SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen resmi membuka Rakernas X Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Ballroom Borsumy Kota Lama Semarang, Rabu (23/8).

Rakernas ini bertujuan mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian lebih pada JKPI khususnya dalam mempercepat usulan world heritage UNESCO.

BACA JUGA: Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Bahasa Internasional ke UNESCO

“Ini adalah perwujudan bagaimana anggota JKPI untuk saling membantu anggota lain di dalamnya. Menjadi kehormatan bagi Kota Semarang berkesempatan menjadi tuan rumah bagi 73 kota/kabupaten anggota JKPI dan 11 kota/kabupaten peninjau,” ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Melalui forum JKPI ini, Mbak Ita mengajak para pemimpin daerah untuk mempersiapkan pengayaan jangka panjang Kota Pusaka di berbagai sektor seperti sosial ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan.

Kota Pusaka memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dengan pelestarian pusaka jangka panjang.