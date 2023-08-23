Angka Kemiskinan Ekstrem Tersisa 3,3 Juta, Terkonsentrasi di Indonesia Timur

JAKARTA - Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini sebanyak 1,12 persen atau 3,3 juta dari seluruh jumlah penduduk. Angka ini menurun 0,62 persen dibandingkan September 2022 di angka 1,72 persen.

"(Kemiskinan ekstrem) sekitar 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Nah tentu kita bisa melihat ada persentase angka kemiskinan ekstrem yg tinggi ini saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nunung Nuryartono dalam Media Briefing soal update penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Rabu (23/8/2023).

Nunung menyebut jumlah penduduk miskin ekstrem di Pulau Jawa juga memiliki angka absolut tinggi meskipun persentasenya kecil.

"Kalau kita melihat jumlah penduduk yang banyak juga di Pulau Jawa, meskipun persentasenya kecil tapi jumlah penduduk di pulau Jawa besar maka nilai absolutnya menjadi tinggi," ujarnya.

Karena itu menurut Nunung, sasaran program intervensi penanganan kemiskinan tidak hanya terfokus pada provinsi yang tingkat kemiskinan ekstremnya tinggi tetapi wilayah yang absolut jumlah penduduk miskin tinggi.

Nunung menjelaskan bahwa sejumlah program intervensi penanganan ekstrem diantara pengurangan beban kepada kelompok sasaran miskin ekstrem dengan pemberian bantuan mulai dari program keluarga harapan (PKH), subsidi energi dan bantuan lainnya.