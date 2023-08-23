Soroti Polusi Udara, DPR Minta Edukasi Masyarakat tentang Pembakaran Sampah Ilegal

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendorong sosialisasi mengenai aktivitas pembakaran sampah yang menjadi salah satu penyebab polusi udara dimasifkan. Hal ini menyusul memburuknya kualitas udara belakangan ini, khususnya di Jabodetabek dan sekitarnya.

"Masalah polusi udara sudah darurat dan harus cepat diatasi karena berdampak pada kesehatan masyarakat. Termasuk dengan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembakaran sampah ilegal yang menjadi salah satu penyumbang polusi udara,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Rabu (23/8/2023).

Diketahui, memburuknya kualitas udara salah satunya disebabkan aktivitas pembakaran sampah ilegal yang dilakukan masyarakat Pasalnya, kandungan kadar karbon dari pembakaran sampah terbuka amat berbahaya dan berkontribusi besar dalam penurunan kualitas udara.

Untuk itu, Daniel mendorong pemerintah daerah melakukan edukasi secara masif mengingat masih banyak warga yang kerap melakukan pembakaran sampah terbuka atau ilegal.

"Masing-masing Pemda harus bisa memberikan edukasi mengenai dampak dari membakar sampah secara sembarangan,” ujarnya.

Daniel pun mendukung kebijakan Pemkab Tangerang yang berencana menerapkan sanksi bagi para pelaku pembakaran sampah ilegal di wilayahnya. Meski begitu, Pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum menerapkan sanksi atas pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga.

“Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan menghindari penerapan sanksi yang terlalu tiba-tiba,” tuturnya.