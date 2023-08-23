Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,5 Guncang Sarmi Papua

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:46 WIB
Gempa M3,5 Guncang Sarmi Papua
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatn Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Sarmi, Papua, Rabu (23/8/2023). Gempa terjadi sekira pukul 22.31 WIB

"Gempa Mag:3.5, 23-Aug-2023 22:31:14WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 1.93 LS, 139.12 BT. Pusat gempa berada pada 60 km Barat Laut Sarmi, Papua. Kedalaman gempa 23 Km.

"BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Sarmi Papua BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement