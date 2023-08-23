Gempa M3,5 Guncang Sarmi Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatn Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Sarmi, Papua, Rabu (23/8/2023). Gempa terjadi sekira pukul 22.31 WIB

"Gempa Mag:3.5, 23-Aug-2023 22:31:14WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 1.93 LS, 139.12 BT. Pusat gempa berada pada 60 km Barat Laut Sarmi, Papua. Kedalaman gempa 23 Km.

"BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )