Salam Cinta Kapolri dan Istri dari Taman Nasional Komodo

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta istri Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 23 Agustus 2023.

Kunjungan itu dalam rangka mengajak delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 melihat habibat komodo di Labuan Bajo yang masuk menjadi tujuh keajaiban alam baru (New 7 Wonders of Nature).

Selain itu, diselenggarakan pula penanaman bibit pohon dengan tema 'Polri Lestarikan Negeri, Penghijauan Sejak Dini'. "Kegiatan penghijauan tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh delegasi AMMTC ke-17," kata Sigit kepada wartawan, Jakarta.

Usai melaksanakan penanaman bibit pohon, Kapolri beserta istri dan tentunya para delegasi menikmati keindahan alam sekaligus mendengarkan pengetahuan soal habitat komodo di Pulau Rinca tersebut.

Ada satu momen menarik ketika para pengunjung diberikan kesempatan untuk foto bersama dengan hewan komodo. Mereka bergantian untuk mengabadikan momen tersebut.

Kapolri dan istri pun berkesempatan untuk melakukan foto bersama dengan komodo. Dalam momen itu, keduanya berpose tanda cinta dengan kedua tangannya dijadikan satu sebagai lambang hati yang identik dengan rasa kasih sayang.