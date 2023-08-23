Elektabilitas Ganjar Rebound, Saga: Bukti Kerja Keras Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Sahabat Ganjar, relawan pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik bangkitnya kembali (rebound) elektabilitas Ganjar Pranowo. Itu tergambar dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Kami mengucap syukur alhamdulillah, dengan elektabilitas Bapak Ganjar Pranowo mengalami rebound dan menduduki peringkat pertama. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Ganjar Pranowo bekerja keras, kerja cepat, kerja pintar untuk menyejahterakan masyarakatnya,” kata Juru Bicara Sahabat Ganjar, Mahatir Muhammad, Rabu (23/8/2023).

Mahatir menegaskan, hasil survei tak akan membuat Sahabat Ganjar berpuas diri. Sahabat Ganjar akan tetap mempertahankan angka tersebut dan semakin gencar sosialisasi ke masyarakat.

“Kami relawan Sahabat Ganjar masih akan terus bekerja keras, bersama-sama masyarakat untuk memenangkan Bapak Ganjar pranowo,” katanya.

Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Fahlesa Munabari menambahkan, Sahabat Ganjar siap mempertahankan capaian rebound elektabilitas Ganjar Pranowo.

“Meski sempat menurun, tapi kami yakin penurunan ini bersifat sementara. Kita bisa lihat dari hasil survei SMRC, elektabilitas Pak Ganjar mengalami rebound,” kata Fahlesa.