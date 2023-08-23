Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Youtuber Jadi Korban Jambret saat Live Streaming di Jakpus, Polisi Kejar Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:11 WIB
<i>Youtuber</i> Jadi Korban Jambret saat <i>Live Streaming</i> di Jakpus, Polisi Kejar Pelaku
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang Youtuber bernama Yasin Cakra menjadi korban penjambretan saat melakukan live streaming di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Senin 21 Agustus 2023 malam.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, korban tengah melakukan live streaming di perlintasan KRL di Senen, Jakarta Pusat. Kemudian, terlihat dua orang pelaku berboncengan dengan sepeda motor.

Tak berselang lama, salah satu pelaku kemudian mengambil paksa handphone korban yang diketahui digunakan untuk melakukan live streaming.

Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Dalam tayangan live streaming itu, terlihat jelas wajah pelaku yang mengambil ponsel dari korban. Akan tetapi, setelah itu siaran langsung itu pun terhenti.

Kapolsek Senen, Kompol David Purba menyebutkan bahwa Yasin Cakra yang merupakan korban telah membuat laporan di Polsek Senen.

Halaman:
1 2
      
