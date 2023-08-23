Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Musim Kemarau, Volume Air di BKT Menyusut

Rio Manik , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:43 WIB
Puncak Musim Kemarau, Volume Air di BKT Menyusut
BKT mengering (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Volume air yang mengalir di Kanal Banjir Timur (KBT) menyusut pada Selasa 22 Agustus 2023 sepanjang musim kemarau.

Ketinggian air di Kelurahan Pulogebang dan Kelurahan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, hanya berada di ketinggian 5 hingga 10 sentimeter pada puncak musim kemarau ini.

Petugas Pos Duga Air Weir 1, Duren Sawit, Sutisna mengatakan bahwa surutnya volume air disebabkan debit air sungai yang mengalir Kanal Banjir Timur tidak menyuplai air dari mata air.

"Sepanjang musim kemarau di Juli dan Agustus volume air menyusut disertai kurangnya debit air dari lima sungai daskritis atau sungai yang tidak mensuplay air saat ini menurun," ujarnya.

Pos Duga Air di Weir Satu Malaka Sari saat ini melakukan flushing selama satu bulan sebelum pintu air dibuka pada sepekan kemudian di musim kemarau ini.

(Fakhrizal Fakhri )

      
