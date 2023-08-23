Pencurian Minimarket di Gas Alam Depok Viral, Satu Pelaku Tertangkap dan Dihajar Massa

DEPOK - Aksi melarikan diri terduga perampok minimarket di Gas Alam, Cimanggis, Depok viral di media sosial.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @lensaberitajakarta, aksi perampokan dilakukan tiga orang pada Selasa (22/8/2023) sekitar pukul 23.00 WIB. Pegawai yang sedang bersiap untuk menutup minimarket dan tengah beberes dengan kondisi rolling door tidak tertutup sempurna dikejutkan dengan masuknya sejumlah perampok.

Pegawai kemudian melakukan perlawanan sehingga para perampok itu melarikan diri. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), sigap mengejar perampok hingga salah satu dari mereka berusaha kabur dengan menaiki atap genteng rumah warga.

Warga yang kesal dengan aksi tersebut, ramai-ramai mengelilingi rumah yang dipanjat perampok. "Rampok-rampok," teriak warga dalam unggahan tersebut.

Berdasarkan pengamatan video yang dimaksud, terdapat tiga orang yang mencoba menangkap perampok di atas genteng. Tidak berselang lama, perampok kemudian terjeblos ke rumah warga.

"Jatuh ke rumah orang," teriak warga lagi.