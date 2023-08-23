Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencurian Minimarket di Gas Alam Depok Viral, Satu Pelaku Tertangkap dan Dihajar Massa

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:10 WIB
Pencurian Minimarket di Gas Alam Depok Viral, Satu Pelaku Tertangkap dan Dihajar Massa
Perampok minimarket di Gas Alam Depok tertangkap warga/Foto Ilustrasi: Freepik
A
A
A

 

DEPOK - Aksi melarikan diri terduga perampok minimarket di Gas Alam, Cimanggis, Depok viral di media sosial.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @lensaberitajakarta, aksi perampokan dilakukan tiga orang pada Selasa (22/8/2023) sekitar pukul 23.00 WIB. Pegawai yang sedang bersiap untuk menutup minimarket dan tengah beberes dengan kondisi rolling door tidak tertutup sempurna dikejutkan dengan masuknya sejumlah perampok.

 BACA JUGA:

Pegawai kemudian melakukan perlawanan sehingga para perampok itu melarikan diri. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), sigap mengejar perampok hingga salah satu dari mereka berusaha kabur dengan menaiki atap genteng rumah warga.

Warga yang kesal dengan aksi tersebut, ramai-ramai mengelilingi rumah yang dipanjat perampok. "Rampok-rampok," teriak warga dalam unggahan tersebut.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pengamatan video yang dimaksud, terdapat tiga orang yang mencoba menangkap perampok di atas genteng. Tidak berselang lama, perampok kemudian terjeblos ke rumah warga.

"Jatuh ke rumah orang," teriak warga lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement