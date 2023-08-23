Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tunggu Hasil Puslabfor Pastikan Penyebab Tewasnya Mahasiswi S2 IPB

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:05 WIB
Polisi Tunggu Hasil Puslabfor Pastikan Penyebab Tewasnya Mahasiswi S2 IPB
Polisi tunggu hasil puslabfor pastikan meninggalnya mahasiswi S2 IPB/Foto: Okezone
A
A
A

 

BOGOR - Polisi masih menunggu hasil olah TKP Puslabfor Mabes Polri untuk memastikan terkait penyebab tewasnya mahasiswi S2 IPB University, Laila Atika Sari, akibat terbakarnya laboratorium kampus.

"Tim olah TKP Satreskrim Polres Bogor bersama dengan Puslabfor Mabes Polri telah melaksanakan olah TKP. Nantinya, tim Puslabfor akan mengeluarkan hasil dengan terkait dengan dugaan penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran laboratorium tersebut," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023).

Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kejadian tersebut. Saksi yang akan diperiksa dari sebelum, saat dan sesudah kejadian.

"Pihak kampus, orang-orang yang melihat, mendengar dan mengalami sebelum, saat dan sesudah kejadian akan kita mintai keterangan," tuturnya.

Sebelumnya, mahasiswi S2 Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan IPB Laila Atika Sari meninggal dunia dalam musibah kebakaran laboratorium yang terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023.

Ketika itu, Laila sedang berada di laboratorium melaksanakan penelitian S2-nya yakni analisis lemak bahan pakan dengan metode soxlet. Namun, sekira pukul 16.00 WIB terjadi kebakaran di ruang tersebut.

