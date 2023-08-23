Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Kelontong di Cilincing Jakarta Utara Ludes Terbakar

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:07 WIB
Toko Kelontong di Cilincing Jakarta Utara Ludes Terbakar
Toko di Cilincing Terbakar/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha toko kelontong terbakar, di Jalan Cilincing Bakti RT 06 / RW 06 , Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing pada Rabu (23/8/2023).

Kepala Seksi Operasional (Kasiops) Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Abdul Wahid mengatakan, pihaknya mendapat informasi pada waktu 05.30 WIB, warga melapor melihat asap dan api di lokasi awal kebakaran.

"Kami mendapat informasi dari salah satu warga yang melaporkan bahwa salah satu bangunan toko kelontong muncul asap dan api yang membesar," Kata Wahid pada Rabu (23/8/2023).

Petugas Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan lima unit pemadam dengan 25 personel untuk memadamkan kebakaran di sekitar lokasi.

"Saat ini sudah dalam penanganan petugas. Di lokasi, kurang dalam satu jam petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini,”tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

      
