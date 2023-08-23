Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Serahkan Berkas Kasus Bocah Cabuli Bocah di Tangsel

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:34 WIB
RPA Perindo Serahkan Berkas Kasus Bocah Cabuli Bocah di Tangsel
RPA Perindo Serahkan Berkas Kasus Pencabulan Bocah/Foto: MNC Portal
TANGERANG- DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo menyerahkan berkas pemeriksaan polisi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkait kasus pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur.

Ketua Bidang Hukum DPP RPA Perindo, Amriadi Pasaribu mengatakan, berkas soal kasus tersebut di Kejari Kota Tangsel sudah lengkap. Tahap selanjutnya adalah penyerahan tiga orang pelaku dari Polres Tangsel ke Kejari Kota Tangsel.

"Jadi anak-anak yang berkonfik dengan hukum yakni pelaku ini akan diserahkan Polres Tangsel kepada Kejari Tangsel Minggu depan akan diserahkan mereka selanjutnya akan dibawa ke persidangan," ujarnya, di Kejari Kota Tangsel, Rabu, (23/8/2023).

Menurutnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. "Dalam hal ini korban akan mendapatkan keadilan," ucapnya.

Pelaku lanjut Amriadi akan mendapatkan pembinaan sebagai pekerja sosial sebagaimana yang telah diatur dalam UU 14 tahun 2019. Para pelaku nantinya akan mendapatkan pelayanan sosial sebagai efek jera.

"Agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi perbuatan cabul atau predator cabul di Tangsel maka oleh sebab itu kami bersukur berharap juga melakukan upaya hukum yakni melakukan tuntutan kepada anak sebagaimana yang sudah diatur dalam UU sistem peradilan anak," ungkapnya.

