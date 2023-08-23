Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Nyari Burung, Warga Bogor Geger Temukan Janin Bayi di Kebun Sawit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:48 WIB
Lagi <i>Nyari</i> Burung, Warga Bogor Geger Temukan Janin Bayi di Kebun Sawit
Penemuan mayat bayi gegerkan warga Bogor. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Warga Kampung Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, digegerkan penemuan janin bayi. Janin tersebut ditemukan oleh warga di area perkebunan sawit.

Salah satu warga, M. Rizki (18) mengatakan bahwa janin bayi ditemukan pada Selasa 22 Agustus 2023 sore. Penemuan berawal ketika dia bersama temannya hendak menjebak burung di area perkebunan sawit.

"Saya lagi mau jebak burung, saya lihat ada kain putih. Di situ saya diem aja duduk, langsung datang Yusuf ngegantungin (burung) juga di situ, sama dia kaget," kata Rizki kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

Kain putih yang ditemukan itu dalam posisi tergeletak di tanah. Warga sempat memeriksa isi kain dan menguburkanya di sekitar lokasi temuan.

"Kepalanya nongol, pas saya lihat gitu kepalanya nongol. Itu kan sesudah Asar, dikubur terus digali tuh pas mau adzan Magrib, dilihat lagi sama warga penasaran, ngepastiin lah," ungkapnya.

Selanjutnya, temuan janin bayi itu dilaporkan ke polisi. Mendapat informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi janin.

"Baru lapor polisi. Udah ada kepala gitu, janin," tambahnya.

